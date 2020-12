Economia Donos de empresas que criaram vacina contra Covid-19 ficaram bilionários em 2020, aponta Forbes A revista de negócios listou ricos do setor de saúde; confira

A corrida pela vacina e a busca por remédios e tratamentos contra a covid-19 fez empresários do setor de saúde ficarem bilionários em 2020. São os casos dos CEOs da BioNTech, Uğur Şahin, e da Moderna, Stéphane Bancel. Sahin viu sua fortuna chegar a US$ 4,2 bilhões. Bancel tem um patrimônio líquido de US$ 4,1 bilhões. A Forbes mapeou 50 novos bilion...