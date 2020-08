Economia Dono da Amazon é primeiro no mundo a alcançar fortuna de US$ 200 bilhões Jeff Bezos atingiu marca inédita após ganhar US$ 4,9 bi em um dia, segundo 'Forbes'

Jeff Bezos, dono da Amazon, é o primeiro bilionário no mundo a alcançar uma fortuna de US$ 200 bilhões. A marca foi atingida nesta quarta-feira (26), após uma valorização de 2% das ações da empresa lhe render um ganho de US$ 4,9 bilhões, segundo a revista "Forbes". Em reais, Bezos já é trilionário: convertida para a moeda local, a fortuna do executivo ultrapassa o R$ 1...