Economia Dia dos Namorados: Comércio de Palmas deve vender cerca de 5% a mais que ano passado, prevê CDL Além do aumento esse ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas diz que cerca de 59% dos consumidores pretendem comprar presentes na data

Com o Dia dos Namorados se aproximando, a corrida pelos presentes já começou. A data, uma das mais aguardadas tanto por casais quanto pelo comércio pois movimenta diversos setores do varejo. Esse ano o comércio de Palmas espera vender cerca de 5% a mais que no mesmo período no ano passado. Conforme uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Di...