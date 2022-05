Economia Dia das Mães deve aquecer as vendas pelos próximos dias; em Palmas, expectativa é um aumento de 20 % Para que o lado emocional não se sobreponha à realidade financeira do consumidor, pesquisas podem ajudar os filhos na hora das compras

Com a proximidade da data considerada pelo comércio como o “Natal" do primeiro semestre e o segundo melhor período do ano para o faturamento. O Dia das Mães, comemorado este ano no dia 8 de maio, deve aquecer as vendas pelos próximos dias na capital. Em Palmas, a expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é de um aumento que pode chegar a 20%. “Como neste ...