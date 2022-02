Economia Desocupação do país no 4° trimestre de 2021 era de 11,1 %, enquanto no Tocantins chegou a 9,6 % Levantamento também mostra que percentual de pessoas ocupadas como conta própria no estado era de 27 % no período analisado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

A taxa de desocupação no Tocantins das pessoas de 14 anos ou mais de idade no 4° trimestre de 2021 foi de 9,6%, caindo 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre de julho a setembro de 2021 (10,8%). Os dados fazem parte do levantamento divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e corresponde a Pesquisa Nacional por A...