Economia Desenvolvimento dos cultivos de verão na região do Matopiba é beneficiado por volumes pluviais Ainda de acordo com a publicação, em algumas localidades dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia, o excesso de precipitação causou danos por inundação, excesso de umidade do solo, falta de luminosidade e dificuldade na realização de tratos culturais

De acordo com o Monitoramento Agrometeorológico, o acumulado de chuva entre os dias 1º e 21 de janeiro, registrou volumes mais significativos em áreas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Somente nesse período, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ocasionou acumulados acima de 200 mm em oito estados, incluindo o Tocantins. A ZCAS t...