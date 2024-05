Economia Desenrola Brasil termina nesta segunda; saiba mais Por meio do programa, os inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívida

Os devedores de até R$ 20 mil que ganhem até dois salários mínimos ou sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm o último fim de semana para renegociarem os débitos no Desenrola Brasil. O prazo de adesão à Faixa 1 do programa especial acaba nesta segunda-feira (20). A informação é do site Agência Brasil. Dados do Min...