Economia Desemprego recua a 7,8% na média de 2023, a menor desde 2014 A taxa de desemprego do Brasil recuou a 7,8% na média anual de 2023, apontam dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado representa uma queda de 1,8 ponto percentual ante 2022 (9,6%)

A taxa de 7,8% é a menor para um ano desde 2014, quando o indicador atingiu a mínima da série histórica iniciada em 2012 (7%). Segundo o IBGE, o novo dado confirma a tendência de recuperação do mercado de trabalho, já apresentada em 2022, após o impacto da pandemia da Covid-19. No recorte do quarto trimestre de 2023, a taxa de desocupação recuou a 7,4% no país. ...