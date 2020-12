Economia Desemprego no Brasil bate novo recorde e atinge 14 milhões, diz IBGE Desde maio, aumentou em 4 milhões o número de brasileiros desempregados, um aumento de aproximadamente 40%

O desemprego bateu novo recorde em novembro, atingindo 14 milhões de brasileiros, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta (23). A taxa de desocupação chegou a 14,2%, o maior percentual da série histórica da Pnad Covid, pesquisa do IBGE iniciada em maio para mensurar os efeitos da pandemia no país. Desde maio, aumen...