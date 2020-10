Economia Desemprego bate recorde e chega a 14,4% em agosto, diz IBGE Taxa, que representa 13,8 milhões de pessoas, é pressionada pelo fim do isolamento social e redução do auxílio emergencial

A flexibilização do distanciamento social e proximidade do fim do auxílio emergencial pressionaram a taxa de desemprego no Brasil, que alcançou o patamar recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto. É a maior marca da série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, que calcula a desocupação oficial do país e teve início em 201...