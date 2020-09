Economia Demanda sobe e deve deixar as roupas mais caras Preço do algodão sobe 35% em um ano, e há pouco insumo disponível

Depois das altas dos alimentos e da construção civil nos últimos meses, o consumidor pode se deparar em breve com outro item mais caro no comércio: as roupas. O preço do algodão subiu no campo, encareceu para a indústria e começa a atingir os produtos têxteis. As negociações de tecidos para a temporada do outono/inverno de 2021, que começam a ser realizadas agora,...