Economia Defensoria pede que gestantes e puérperas sem comorbidades sejam vacinadas em Porto Nacional Recomendação cita estudos que indicam que a taxa de mortalidade maior que dobro da letalidade da população em geral; Município disse esperar nota técnica de liberação do Ministério da Saúde para grupo

Uma recomendação da Defensoria Pública (DPE-TO) à Prefeitura de Porto Nacional solicita a inclusão de mulheres gestantes e puérperas no grupo prioritário do Plano Municipal de Vacinação. O requerimento foi enviado pela 7ª Defensoria Pública da Fazenda Pública de Porto Nacional à Secretaria Municipal de Saúde. Na recomendação, a Defensoria pede que as gestan...