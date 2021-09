Empresários do setor de turismo que querem a volta do horário de verão agora vão usar o exemplo do Paraguai para tentar convencer Bolsonaro a retomar a prática no Brasil. O horário especial começa no próximo domingo (3) no país vizinho e vai até março de 2022.

"Se até o Paraguai, que é binacional com o nosso país pela Itaipu, reconhece que o horário de verão é importante, o presidente e o ministro de Minas e Energia [Bento Albuquerque], precisam parar de ser teimosos mesmo sabendo que é uma alternativa viável e benéfica ao combalido setor do turismo", diz o Fábio Aguayo, diretor da CNTur, que iniciou a pressão sobre o governo.

Ele afirma que o país vizinho entende que a mudança no relógio é uma estratégia para reduzir o consumo de energia elétrica neste momento.