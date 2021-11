Economia Decreto de Bolsonaro tenta tirar poder do Ministério Público na fiscalização trabalhista Procuradores do MPT (Ministério Público do Trabalho), que também têm essa atuação, reagiram à medida e estudam levar o tema à Justiça

O decreto publicado nesta quinta-feira (11) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que enxugou normas trabalhistas determina que a atividade de fiscalização de relações de emprego é exclusiva dos auditores-fiscais vinculados ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Procuradores do MPT (Ministério Público do Trabalho), que também têm essa atuação, reagir...