Economia Datafolha mostra piora nas expectativa de inflação, desemprego e poder de compra Pesquisa foi realizada com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país na última semana. Em comparação com dezembro do ano passado, ocorreu uma reviravolta para pior nos resultados

A percepção dos brasileiros em relação a importantes indicadores da economia sofreu uma deterioração, segundo dados do Datafolha. O cenário traçado pela maioria é de mais inflação, perda do poder de compra do salário e risco de desemprego. A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país, na terça (22) e quarta-feira (23). ...