Economia Dados vazados podem render R$ 80,8 milhões ao criminoso Caso consiga vender todas as informações que possui, hacker pode lucrar US$ 15 milhões, estimam especialistas

O hacker que vazou informações de mais de 220 milhões de brasileiros em janeiro pode lucrar cerca de US$ 15 milhões caso consiga vender todos os dados disponibilizados, estimaram especialistas. O montante equivale a R$ 80,8 milhões. A Folha teve acesso à publicação do criminoso em um fórum de vendas de informações. Em inglês, o hacker faz a propaganda do que possui...