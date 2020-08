Economia Dólar sobe no dia, mas fecha julho com maior queda mensal do ano Em julho, a divisa caiu 4,07%, com a maior baixa mensal desde dezembro de 2019 (-5,37%)

Num dia de pessimismo no mercado, o dólar voltou a ser cotado acima de R$ 5,20. Apesar da alta de hoje (31), a moeda norte-americana teve, em julho, a maior queda mensal em 2020. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (31) vendido a R$ 5,218, com alta de R$ 0,059 (+1,15%). Em julho, a divisa caiu 4,07%, com a maior baixa mensal desde dezembro de 201...