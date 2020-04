Economia Dólar sobe ante rivais e emergentes com aversão ao risco por queda no petróleo Cautela predominou durante todo o dia, com a vertiginosa queda nas cotações de petróleo

O dólar se fortaleceu na comparação com rivais e emergentes nesta segunda-feira, 20, em um cenário de aversão ao risco provocada pelas incertezas quanto ao impacto econômico do coronavírus na economia, além das disfunções no mercado de petróleo. No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 107,71 ienes, enquanto o euro caia a US$ 1,0861 e a libra cedia a US$ 1,2436. ...