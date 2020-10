Economia Dólar sobe 0,4% para R$ 5,62 por risco fiscal; Bolsa fecha estável Dentre emergentes, o real foi a terceira moeda que mais se desvalorizou na sessão, atrás da lira turca e do rand sul-africano

O dólar fechou em alta de 0,44%, a R$ 5,6230, nesta quarta-feira (7), marcada por declarações que dizem respeito à situação fiscal do Brasil. Dentre emergentes, o real foi a terceira moeda que mais se desvalorizou na sessão, atrás da lira turca e do rand sul-africano. O dólar turismo está a R$ 5,77. Após reportagem da revista Veja sobre uma eventual extensão do aux...