Economia Dólar salta 2,21% para R$ 5,638; Bolsa cai 1% Também pesou a revisão do banco Morgan Stanley para o crescimento da economia brasileira de 4,3% para 3,5% em 2021, devido ao agravamento da crise sanitária, além da persistente incerteza fiscal e, agora, inflacionária

O dólar saltou 2,21% nesta quarta-feira (24), a R$ 5,6380, com a piora da percepção do risco fiscal com a pressão de governadores por um auxílio emergencial maior, à medida que a pandemia bate recordes. Também pesou a revisão do banco Morgan Stanley para o crescimento da economia brasileira de 4,3% para 3,5% em 2021, devido ao agravamento da crise sanitária, além d...