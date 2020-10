Economia Dólar opera em alta e encosta nos R$ 5,80 Investidores temem a segunda onda de coronavírus na Europa e as eleições presidenciais nos EUA

O dólar opera em forte alta nesta quarta-feira (28), dando sequência ao movimento de aversão a risco iniciado na terça (27). Investidores temem a segunda onda de coronavírus na Europa e as eleições presidenciais nos Estados Unidos na próxima semana. No Brasil, o quadro fiscal e a indefinição do Orçamento de 2021 também pesam, levando o dólar a R$ 5,7930 pela manhã, s...