Economia Dólar interrompe sequência de três semanas de ganhos e acumula baixa de 2,6% O volume de negócios foi bastante reduzido, por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos

O dólar teve dia de queda nesta sexta-feira, 3, embora com volume de negócios bastante reduzido, por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. O pregão foi marcado pela queda da moeda americana ante divisas fortes e alguns emergentes, como o México, após a divulgação de indicadores mostrando continuidade da recuperação da atividade, hoje na Europa e...