Economia Dólar começa julho em queda de 2,2% com perspectiva de vacina para coronavírus Apesar de começar o segundo semestre em queda, a avaliação dos economistas para o real é de cautela

O dólar começou julho em queda, em parte um movimento de ajuste após as altas recentes, em parte refletindo o enfraquecimento da moeda americana no exterior nesta quarta-feira. 1º. Otimismo com o desenvolvimento de uma vacina para combater o coronavírus, desta vez da Pfizer com a BioNTech, e indicadores melhores que o esperado nos Estados Unidos, Europa e Brasil ajudaram a...