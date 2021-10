Economia Dólar bate R$ 5,67 após Guedes pedir licença para furar teto por Auxílio Brasil de R$ 400 O mercado de câmbio reflete o medo do risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos, alta do dólar de 2% em relação ao fechamento da véspera

O dólar bateu a máxima de R$ 5,6750 na abertura do pregão da manhã desta quinta-feira (21), uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera. O mercado de câmbio reflete os temores da risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos com a aproximação da corrida eleitoral de 2022. Os juros futuros tinham forte aumento nos prêmios, com o DI janeiro 2...