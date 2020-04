Economia Dólar bate novo recorde histórico e fecha em R$ 5,52 com temor fiscal Temor de piora fiscal do Brasil e os rumores de saída do ministro da Justiça, Sergio Moro, influenciaram

O câmbio teve uma quinta-feira movimentada, com o dólar renovando sucessivas máximas, levando o Banco Central a fazer duas intervenções não previstas, ofertando ao todo US$ 1 bilhão em swap. Mesmo assim, o dólar fechou em novo nível recorde, influenciado por fatores externos, por conta do dia de fortalecimento generalizado da moeda americana no exterior, e também loca...