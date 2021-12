Economia Dólar atinge R$ 5,71, o maior valor desde abril Moeda norte-americana subiu 0,25% nesta quarta-feira (15)

O dólar comercial subiu 0,25% nesta 4ª feira (15.dez.2021), cotado aos R$ 5,71, o maior valor desde abril de 2021, quando fechou aos R$ 5,72. A alta do moeda dos Estados Unidos em relação ao real se deve à sinalização do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) em reduzir os estímulos monetários em resposta ao avanço da inflação no país. A autoridade ...