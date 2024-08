Economia Dólar abre em queda em dia de leilão de US$ 1,5 bilhão pelo Banco Central Leilão foi realizado entre 9h30 e 9h35, no que foi a segunda intervenção do câmbio desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O dólar tinha alta nesta sexta-feira (30) após o leilão de até US$ 1,5 bilhão no mercado à vista do BC (Banco Central). Às 9h51, a moeda avançava 0,16%, a R$ 5,630, depois de ter iniciado o dia com recuos de 0,81%. O leilão foi realizado entre 9h30 e 9h35, no que foi a segunda intervenção do câmbio desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio...