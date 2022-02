Economia Custos da construção no Brasil crescem 0,72%; no Tocantins a variação chega a 4,14 % Custo médio do m² em moeda corrente no estado é de R$ 1.586,89

O Índice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) mostra que no país, houve uma variação de 0,72% em janeiro, 0,20% acima da taxa registrada em dezembro do ano passado (0,52%). No caso do Tocantins, o custo médio em termos de variação percentual chegou no primeiro mês do ano, em 4,14 %. Em moeda corrente custou em m...