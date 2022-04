Economia Custo médio da construção por metro quadrado no Tocantins em março era de R$ 1.602,64 Valor no estado é maior que a média nacional que registrou R$ 1.549,07 com índice de 0,99 %

O custo nacional da construção, por metro quadrado no Tocantins, em março chegou a 1.602,64, o segundo da região Norte do país, atrás somente do Acre (R$ 1.648,13). No Brasil, o valor no período chegou a R$ 1.549,07, sendo R$ 927,28 relativos aos materiais e R$ 621,79 à mão de obra. Em fevereiro, fechou em R$ 1.533,96. Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Pesquisa d...