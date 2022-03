Economia Custo médio da construção por metro quadrado no Tocantins em fevereiro era de R$ 1.601,82 Variação percentual nos últimos 12 meses no estado chegou a 19,30 %, enquanto que no ano é de 5,12 %

O custo nacional da construção, por metro quadrado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no país era de R$ 1.533,96 em fevereiro, sendo R$ 922,86 relativos aos materiais e R$ 611,10 à mão de obra. Em janeiro, fechou em R$ 1.525,48. No caso do Tocantins, no mês passado, registrou-se uma média acima da nacional, chegando a R$ 1.601,82, o...