Economia Cursos de gurus do mercado criam legião de principiantes na Bolsa Internet está repleta de gurus cobrando por dicas de operação na Bolsa, muitos sem formação ou certificação

“Comecei meu canal no YouTube comentando como eu fazia dinheiro sendo motorista de aplicativo. Um ano e pouco depois, no fim de 2018, comecei a falar sobre a Bolsa, porque eu já tinha experiência. Em fevereiro de 2019, criei o curso para day trade.” O relato é do youtuber gaúcho Thomas Castro, 42, também conhecido como Thomas Uber. Ele tem 301 mil inscritos em seu...