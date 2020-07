Economia Crise mundial faz Brasil depender cada vez mais do mercado chinês Um terço dos US$ 101,7 bilhões exportados pelo Brasil de janeiro a junho deste ano teve o país asiático como destino, ante 1,9% em 2001 e 28,5% no fim do ano passado; ataques de integrantes do governo à China preocupam exportadores

A despeito do tom belicoso nas declarações do governo Bolsonaro em relação à China, as exportações brasileiras estão cada vez mais dependentes do apetite do comprador chinês. De 2001 até o ano passado, a participação chinesa nas vendas do Brasil saltou de 1,9% para 28,5%. Com a crise global desencadeada pelo novo coronavírus, essa fatia subiu para 33,8% no primeiro s...