Economia Crescimento das vendas de Natal passa de 18 %, aponta Câmara de Dirigentes Lojistas Pesquisa de intenção de consumo já havia mostrado que 77% dos consumidores pretendiam realizar compras no período natalino

O Natal é considerada a data mais importante em volume de vendas para o comércio varejista. De acordo com a base de dados do SPC Brasil, operada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas, houve um aumento no número de vendas na referida data. Em 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, o comércio na Capital vendeu 18,1% a mais. Para 2021, ...