Economia Cresce apoio a medidas para suavizar reajuste de combustível sem prejudicar a Petrobras Principal foco do governo hoje é viabilizar um fundo de estabilização com receita do petróleo

Com as expectativas de um novo superciclo de commodities e a taxa de câmbio sem sinais de alívio, cresce no mercado o apoio a medidas alternativas para proteger o consumidor da escalada dos preços dos combustíveis sem impactar as finanças da Petrobras. Tanto Executivo quanto Legislativo avaliam medidas para suavizar os repasses das cotações internacionais do pet...