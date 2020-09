Economia Covid-19 reduz população ocupada do agronegócio em 1,6 milhão O total do setor cai para 16,7 milhões de trabalhadores no segundo trimestre deste ano

A pandemia provocou a maior queda trimestral na população ocupada do agronegócio. O número de trabalhadores caiu para 16,73 milhões no período de abril a junho, 6,9% menos do que no primeiro trimestre do ano. Em relação ao segundo trimestre de 2019, a queda foi maior ainda, com recuo de 8,9%. A população ocupada foi reduzida em 1,6 milhão de postos no período. Os dados são d...