Economia Covid-19: Mais de 10 milhões de brasileiros já voltaram ao trabalho com o fim do isolamento Dados são parte da Pnad Covid, pesquisa criada pelo instituto para detectar os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro

O número de brasileiros afastados do trabalho devido à pandemia caiu para 6,2 milhões na terceira semana de julho, informou nesta sexta-feira (7) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São 800 mil pessoas a menos do que na semana anterior e 10,4 milhões a menos do que no início de maio. Os dados são parte da Pnad Covid, pesquisa criada pelo instit...