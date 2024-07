Economia Corte de R$ 25,9 bi prometido por Haddad prevê fim de brechas legais que impulsionaram benefícios O corte de R$ 25,9 bilhões em gastos obrigatórios anunciado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) prevê o fim de brechas legais que favoreceram a escalada de gastos com benefícios sociais nos últimos anos

