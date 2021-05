Economia Correios registram lucro líquido de R$ 1,53 bilhão em 2020 Foram 4 anos seguidos de lucro

Os Correios registraram lucro líquido de R$ 1,53 bilhão em 2020. O resultado foi publicado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da União. O resultado do ano passado foi significativamente melhor do que o de 2019. Naquele ano, a estatal também teve lucro, mas foi de R$ 102 milhões. O resultado de 2020 consolidou uma série de balanços positivos para o...