O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, 27, uma nova linha de crédito para que empresas financiem o pagamento de salários dos funcionários.

Para participar, as empresas precisam ter faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano. O custo total vai ser de R$ 40 bilhões, divididos em dois meses. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por mês, o Tesouro bancará R$ 17 bilhões do programa e os bancos públicos, outros R$ 3 bilhões.

Os salários vão cair direto na conta dos trabalhadores. O limite para a remuneração vai ser de dois salários mínimos (R$ 2.090). Quem ganha menos do que isso, vai continuar com o mesmo salário. Acima desse valor, vai passar a ganhar dois salários mínimos.

As empresas terão seis meses para começar a fazer os pagamentos em 36 parcelas (três anos). O empréstimo terá como custo a taxa de juros básicas (a Selic).