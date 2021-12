Economia Coordenador de Doria, Meirelles quer teto original de volta e vender Petrobras Ex-ministro da Fazenda também defende reformas administrativa e tributária

Principal coordenador do plano de governo do pré-candidato à Presidência João Doria (PSDB-SP), o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirma que o reestabelecimento do teto de gastos original será prioridade caso o tucano seja eleito. Reformas administrativa e tributária e a privatização da Petrobras em blocos também serão perseguidas. Meirelles, 76, acredit...