Economia Contas do governo federal têm rombo recorde de R$ 743,1 bilhões em 2020 Resultado é o pior da série histórica e reflete disparada de gastos e perda de arrecadação com a pandemia

Sob efeito da pandemia do novo coronavírus, que provocou uma disparada dos gastos públicos e derrubou a arrecadação de impostos, as contas do governo federal registraram um rombo fiscal de R$ 743,1 bilhões em 2020. O resultado é o pior da série histórica iniciada há 24 anos. O déficit primário do ano passado, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (28), ...