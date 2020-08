Economia Contas de energia vencidas podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito Serviço pode ser realizado pelo site, aplicativo, whatsapp e call center da empresa e fará o parcelamento de contas com valores de até R$ 3 mil

As contas de energia vencidas podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito, conforme anunciou a empresa Energisa, responsável pela distribuição de energia elétrica. O serviço será válido para quem tem um ou mais contas atrasadas que totalizam o valor de até R$ 3 mil. A medida, segundo a concessionária do serviço, é uma nova forma de pagame...