Economia Consumo de energia segue em alta nos grupos mais afetados pela pandemia Ceará e Rio de Janeiro foram os estados que mais cresceram no mês (21%)

Enquanto a seca e o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas ameaça a oferta de energia na retomada econômica, o consumo de energia vai subindo. Os dados do fechamento de abril levantados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) apontam alta de 13,4% no consumo de energia no SIN (Sistema Interligado Nacional), que bateu em 63,3 mil megawatts m...