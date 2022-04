Economia Consumidor deve ficar atento durante compras para a Páscoa sobre selo de qualidade Consumidores devem ficar atentos às informações das embalagens, etiquetas, quilo e peso dos produtos

Com o objetivo orientar às compras seguras na Páscoa, a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO) reforça cuidados que devem ser tomados na hora de comprar produtos alusivos às comemorações da Páscoa, como pescados e ovos de chocolate. Para realizar compras seguras, o presidente da AEM, Rér...