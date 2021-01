Economia Conselho do governo propõe concessão de florestas no Amazonas A medida ainda depende de aval do presidente da República para ser aplicada

O CPPI (Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos) do Ministério da Economia recomendou a qualificação de florestas nacionais no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). Elas estão localizadas no Estado do Amazonas. São as de Balata-Tufari, de Pau Rosa e de Jatuarana. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta...