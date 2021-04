Economia Consórcio Eco 153 vence leilão da BR-153 e TO deve receber 75% do valor da outorga em investimentos Vencedora ofertou ofereceu outorga de R$320 milhões pela concessão, que durará 35 anos; no Tocantins, antes da promessa do Ministério da Infraestrutura sobre os 75% para o Estado, o modelo do leilão foi alvo de descontentamento

Com oferta de R$ 320 milhões em outorgas, o consórcio Eco 153, formado pelo Grupo EcoRodovias com GLP, arrematou o trecho da BR-153 de Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO) durante o leilão tarde desta quinta-feira, 29, na B3, em São Paulo. A empresa passa a ter o direito de explorar a rodovia ao longo dos próximos 35 anos. O leilão foi realizado pelo Ministério d...