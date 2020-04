O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), divulgou o resultado final do concurso nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com a classificação dos concorrentes. O aviso do resultado foi publicado na edição de quarta-feira, 29 de abril, no Diário Oficial da União (DOU). A convocação está prevista ainda para este semestre.

O concurso da Ebserh foi aberto em 2019 para repor cargos vagos nos hospitais universitários e na administração central. Em fevereiro deste ano, logo após a realização das provas, o mundo foi surpreendido pela pandemia de coronavírus. Equipes foram afastadas de seus locais de trabalho e profissionais ficaram em isolamento.



“Esses novos profissionais chegarão num momento crucial para a empresa e para o país e ajudarão a Ebserh a continuar avançando cada vez mais”, explicou o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.



Exame

As provas objetivas foram realizadas no dia 2 de fevereiro com a participação de cerca de 250 mil candidatos. Foram oferecidas 1.660 vagas em todo o país, sendo 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades.



Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Rede Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.