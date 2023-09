Alguns serviços sofrerão mudanças no funcionamento nesta quinta-feira, 7, feriado nacional alusivo ao Dia da Independência do Brasil, e sexta-feira, 8, dia da padroeira do Tocantins, Nossa Senhora da Natividade. Veja abaixo o que abre e fecha.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos em âmbito estadual e municipal não vão funcionar, com exceção dos serviços essenciais, como de saúde e segurança. Os atendimentos em secretarias e outros órgãos públicos devem ser retomados na segunda-feira, 11.

Shoppings

Palmas Shopping – Nos dias dos feriados a praça de alimentação e espaços de lazer vão abrir das 10h às 22h. Para as lojas, o horário de abertura irá funcionar como nos domingos, das 11h às 17h.

Capim Dourado Shopping - O funcionamento terá alteração somente na quinta-feira, 7, em que Praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 11h às 20h. Lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20h .

Bancos, lotéricas e Correios

Para os bancos e lotéricas, os serviços retornam na próxima segunda-feira. Portanto, as agências não vão ter funcionamento.

Nos Correios, não haverá atendimento nas agências nesta quinta e sexta-feira, em razão do feriado do Dia da Independência do Brasil e da padroeira do Tocantins. Os serviços de entrega em Palmas voltam no sábado, 9. A empresa ainda orienta que em caso de informações, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível no site dos Correios, pelos 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Supermercados

Quartetto, das 6h30 às 21h na quinta-feira, 7. Já na sexta-feira, 8, será das 6h30 até às 22h. O Atacadão irá funcionar das 08h às 18h e Assaí, terá atendimento das 7h às 22h. Os demais supermercados de Palmas continuarão funcionando normalmente.