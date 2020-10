Economia Confira as 394 vagas de emprego disponíveis no Painel do Sine Tocantins Entre as ofertas, órgão lista 12 vagas para motorista de caminhão e 12 para ajudante de carga e descarga

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) intermedeia nesta sexta-feira, 2, 394 vagas de emprego em seus nove postos de atendimento no estado. Em Palmas são 91 vagas disponíveis sendo 12 delas para motorista de caminhão com carteira D e experiência, 12 para ajudante de carga e descarga, e uma para operador de ...