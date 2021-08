Economia Condições climáticas podem impactar nas lavouras e produção no Tocantins Especialista explica que o clima pode dizimar ou dobrar a produção das safras, além de ser um fator limitante do agronegócio

Todos os anos, a situação é a mesma. Entre os meses de agosto e setembro, os tocantinenses sofrem com a estiagem e o aumento na quantidade de focos das queimadas. E os efeitos também repercutem nas lavouras e produção. Especialistas explicam que as condições climáticas atuais propiciam o período seco, ventos fortes e umidade relativa do ar baixa, que impactam basicamente e...